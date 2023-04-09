ضابط شرطة للرئيس السيسي: الحالة الأمنية متميزة.. وهدفنا شعور المواطن بالأمان

أكد أحد ضباط قسم أول مدينة نصر، المشاركون في استقبال الرئيس السيسي، أنهم حريصون على تدريب الضباط حديثي التخرج وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير جميع المعلومات والمعارف لهم، متابعا «الحالة الأمنية جيدة وهدفنا شعور المواطن بالأمن والأمان، وإن شاء الله نكون في أفضل حال دايما وبنوعد سيادتك بحالة أمنية متميزة والمواطن هيشعر بعودة قوية للأمن وتنفيذ توجيهاتك».

وتابع أحد ضباط قسم مدينة نصر في حديثه للرئيس السيسي: «سيادتك قدوة لينا، وساعات العمل والضغط بتنسينا أنفسنا خاصة إن طبيعة شغلنا بتوصل لساعات متأخرة في الفجر، وهنحاول نستقطع لو نص ساعة من وقتنا في اليوم نمارس فيها الرياضة».

ورد الرئيس السيسي على الضابط، قائلا: «أنت لو مشيت من مكتبك للبوابة كل يوم 10 مرات والمسافة 50 متر هتبقى مشيت 500 متر ومارست رياضة».

جاء ذلك على هامش جولة مفاجئة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قسم أول مدينة نصر استمع خلالها للعاملين في القسم والمواطنين وشاركهم الإفطار.