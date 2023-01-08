تنمية الصعيد.. كورنيش النيل ببني سويف متنفس حضاري وترفيهي للأهالي

ظل أهالي محافظة بني سويف ينادون عبر عقود طويلة بأن توفر الدولة المصرية متنفسًا حضاريًا لأهالي المحافظة، وضرورة إنشاء أماكن ترفيهية، قبل أن تفاجئهم الدولة المصرية ضمن إهتمامها بتنمية الصعيد وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع كورنيش النيل ومسطحاته في المكانة اللائقة، خاصة بصعيد مصر، وذلك على غرار مشروع ممشى أهل مصر.

تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي في بني سويف بتكلفة 200 مليون جنيه

وطورت الدولة المصرية كورنيش النيل والممشى وجرى إعادة تأهيل الكورنيش والممشى في مدينة بني سويف والذي يعد من أحد أهم المشروعات القومية التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، ويكون متنفس حضاري وترفيهي لأهالي المحافظة، بطول 1500متراً، بعد تطويره وبتكلفة 200 مليون جنيه

كورنيش النيل ببني سويف: باركينج ومطاعم وحديقة أطفال وملاهي

ويشتمل ممشى كورنيش النيل في بنى سويف، على العديد من المناطق، إذ يضم باركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة، ومطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهي أطفال، ومدرجات للجمهور، و2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية ، بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى، وأكشاك تجارية.

كورنيش النيل ببني سويف صديق لذوي الهمم

كما يضم الممشى عددًا من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتي تم مراعاة "كود الإتاحة" عند تصميمها لتمكين ذوى الهمم "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم"، حيث تضم 6 رامبات (رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات الدخول و حمام مجهز لذوي الهمم بكل دورة مياه

صور رموز وأعلام بني سويف تزين الكورنيش

خصصت محافظة بني سويف جزء من المنطقة السفلية بكورنيش النيل منطقة تم إطلاق عليها ممشى العظماء، لوضع صور رموز وأعلام المحافظة لتكون بمثابة تخليد وتكريم لأبناء المحافظة النوابغ والبارعين في كثير من المجالات، والذين أثروا الحياة السياسية والعلمية والثقافية بأشكالها وأنواعها المتعددة، وكانت أعمالهم ومؤلفاتهم شاهدة على عظمة الإنسان المصري الذي ضرب أروع الأمثلة والنماذج في الرقي والعلم والعمل والوطنية، فاستحقوا أن يكونوا رموزا وقدوة على مر التاريخ تتعلم منهم الأجيال جيل بعد جيل.