وصول وزيرة الثقافة إلى دار الأوبرا لحضور احتفالية «العاشر من رمضان»

حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على حضور احتفالية «العاشر من رمضان» ضمن برنامج «هل هلالك»، المقامة بدار الأوبرا المصرية، كما حضر الفنان بيومي فؤاد، والفنان صبري فواز، والإعلامية منى عبد الغني، والفنان محمد رياض.

البرنامج يقدم تحت رعاية وزيرة الثقافة، وأطلقه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وسيكرم عددا من الفنانين والمبدعين.

تفاصيل برنامج «هل هلالك»

ويشارك في برنامج «هل هلالك»، كل من: البيت الفني للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت «الليلة الكبيرة»، يوميا في الثامنة والنصف مساء، واهتمامًا من القطاع بالطفل وتنمية قدراته، يقدم القطاع طوال برنامج هل هلالك ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل.