مصرع شخصين وفقدان 20 آخرين في غرق قارب مهاجرين بالبحر المتوسط

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن شخصين لقيا حتفهما، وفقد 20 آخرون في حادث غرق قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

مصرع 5 مهاجرين في غرق قارب

وفي مارس الماضي، لقي 5 أشخاص حتفهم، فيما فقد 28 آخرون في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس، كما لقي ما لا يقل عن 45 شخصا مصرعهم، بينهم نساء وأطفال، في فبراير الماضي، بسبب تحطم قارب صغير كان يقل ما بين 180 إلى 250 شخصا إلى قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا.

وأعلن خفر السواحل والشرطة الإيطالية، في وقت سابق، أن 43 شخصا لقوا حتفهم، بينما نجا 80 آخرون، عندما اصطدم قارب يقل مهاجرين بالصخور، قرب ساحل بجنوب البلاد.