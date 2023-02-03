العثور على 8 مهاجرين غير شرعيين قتلى في سفينة قبالة ساحل لامبيدوزا

عثرت قوات خفر السواحل الإيطالية، على 8 مهاجرين مقتولين، على سفينة قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا الجنوبية، في محاولة هجرة غير شرعية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقالت وكالة أنسا للأنباء، إن حوالي 40 مهاجرا تم إنقاذهم على نفس السفينة، وتم نقلهم إلى الميناء الرئيسي في لامبيدوزا الواقعة جنوب صقلية.

3 سفن تحمل 156 شخصا

ورافقت السلطات الإيطالية، ثلاث سفن أخرى مصابة تحمل 156 شخصًا إلى لامبيدوزا، وهي إحدى نقاط الدخول الرئيسية للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، وقد تواجه إيطاليا زيادة في عدد الوافدين من شمال إفريقيا.

105 ألف مهاجرا وصلوا إيطاليا عن طريق البحر في عام 2022

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن حوالي 105.140 ألف مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر في هجرة غير شرعية عام 2022، مقارنة بنحو 67.477 ألف شخص في عام 2021 وحوالي 34.154 ألف في عام 2020.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 1400 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2022.