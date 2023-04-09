أمين شرطة للرئيس السيسي: «مش هنسمح لأي معوقات تعيق مسيرة حضرتك»

عرضت قناة إكسترا نيوز، فيديو لإفطار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ضباط وأفراد أمن قسم شرطة مدينة نصر، ودخوله في نقاش مع العاملين والمواطنين المتواجدين داخل القسم.

وطلب الرئيس السيسي، النصيحة من أحد أمناء الشرطة بقسم مدينة نصر، قائلا: «أنت عاوز تنصحني بإيه؟»

ليرد أمين الشرطة: «إحنا بنتعلم من سيادتك ووجودك معانا شرف وتاج فوق دماغنا، ومبسوطين بكل الإنجازات اللي حققتها لنا، ومش هنسمح لأي معوقات تعيق مسيرة حضرتك، وأنت ماشي في الطريق الصحيح وكلنا معاك».

جاء ذلك على هامش زيارة مفاجئة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قسم أول مدينة نصر استمع خلالها للعاملين في القسم والمواطنين وشاركهم الإفطار.