عودة الأمطار على المحافظات بدءا من اليوم.. وتصل ذروتها الثلاثاء والخميس

تشهد محافظات مصر عودة الأمطار خلال الأسبوع الجاري، حيث تبدأ من اليوم الاثنين عودة الأمطار المتوسطة على أن تزداد يوما تلو الآخر حيث تصل إلى ذروتها يومي الثلاثاء والخميس بنسبة 50% وهي أعلى نسبة في الآونة الحالية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات الأسبوع الجاري التي تصل إلى رعدية في أوقات عدة، وذلك وفقا للتقرير الاسبوعي من قبل هيئة الأرصاد الجوية حول توقعات حالة الطقس في المحافظات على رأسها مدينة الإسكندرية التي أعلنت حالة الطوارئ، خلال الأيام المقبلة.

أمطار اليوم الاثنين متوسطة

وتشهد محافظات مصر أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا خلال اليوم الاثنين بالتحديد على مناطق من السواحل الغربية ومدن القناه بنسبة 40% ما يعني أن طقس الإسكندرية ممطر، فيما تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية بنسبة 30%.

أمطار الثلاثاء ذروة الطقس السيئ

ويشهد يوم الثلاثاء ذروة الأمطار بنسبة 50%، بالتحديد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خليفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

استمرار الأمطار حتى ختام الأسبوع

وتستمر الأمطار حتى ختام الأسبوع بنسبة من 40 إلى 50% بالتحديد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.