حالة الطقس غدا..أمطار ورياح وحالة عدم استقرار في الأجواء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين 10-4-2023، حيث يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظة جنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس بارد على جميع الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح في حالة الطقس غدا الاثنين 10-4-2023، وهي رياح شمالية غربية مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتابعت الأرصاد الجوية، أنّ هناك فرص لسقوط أمطار غدا على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع اختلاف كميات الأمطار من منطقة لأخرى، وفقا للطبيعة الجغرافية الخاصة بها.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 10-4-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 28 - 15

العاصمة الإدارية 28 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 28 - 15

دمنهور 28 - 13

وادي النطرون 24 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

- العريش 24 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 23 - 04

- الطور 28 - 17

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 22 - 12

- سيوة 25 - 12

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 30 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 28 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 34 - 15

- أسوان 35 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 34 - 14