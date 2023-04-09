مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 18.. حزلقوم يستشهد بروبن فان بيرسي

خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي يعرض يوميا الساعة 6:15 مساء، مع أذان المغرب، على قناة أون، لم يتسطع فريق حزلقوم الفوز في مباراة كرة القدم.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 7

وأثناء أحداث الحلقة 18، لم يحالف الحظ فريق حزلقوم، في الفوز بالمباراة، لعدم وجود لاعبين؛ إذ تركوا الفريق وجرى استبدالهم بموظفين، وهزم الفريق بخماسية دون رد، وخلال حديثه عن كرة القدم، ذكر حزلقوم روبن فان بيرسي، اللاعب الهولندي السابق، واستشهد بلعبه.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7 يضم عددا من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ويعرض يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة، على قناة أون، وتكون الإعادة الأولى في الثانية والنصف منتصف الليل.