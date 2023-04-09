مسلسل جعفر العمدة يتصدر الترند وعمليات البحث على «فيس بوك»

احتفلت الشركة المنتجة لمسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، بتصدر المسلسل التريند.

وعلقت الصفحة قائلة: «مسلسل جعفر العمدة يتصدر الترند وعمليات البحث على الفيسبوك».

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يضم عدد كبير من نجوم الفن بجانب محمد رمضان، منهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.