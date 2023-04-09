مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18.. أحمد عبدالله يضرب نعيم

يرى أحمد فهيم «سيد»، خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة، «وداد» وهي ترقص لـ«شوقي فتح الله»، خلال وقوفه في النافذة، ليستفزه المشهد، ويقوم بالذهاب إلى منزل «شوقي»، وهو يحمل سكينة لقلته، ولكن الأخير ضربه رفقة شقيقه «كارم فتح الله» الفنان أحمد عبدالله، في وسط الشارع، وسحله في الأرض، وسط مشاهدة أهالي المنطقة.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18

ويتدخل عصام السقا «نعيم»، لمنع منذر رياحنة من ضرب سيد شقيق محمد رمضان، ولكن يتدخل «كارم فتح الله»، ويقوم بضربهم الاثنين.

وتحاول هالة صدقي، ضرب «شوقي فتح الله» لكنها لا تستطيع مقاومته، ويقوم الأخير بتحذيرهم جميعا، مؤكدا أن مكانهم بالأرض، ويتدخل بالنهاية طارق النهري لوقف المشكلة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.