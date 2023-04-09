مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18.. منذر رياحنة يسحل أحمد فهيم في الشارع

تنتقل الأحداث إلى لبنان خلال الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة، حيث كان يستمتع محمد رمضان وزينة بإجازتهما، واتصل عصام السقا بجعفر العمدة، وأخبره أن منذر رياحنة تزوج من جوري بكر زوجة شقيقه السابقة، ليقوم مسرعا للعودة إلى مصر.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة

ويرى أحمد فهيم «سيد»، «وداد» وهي ترقص لـ« شوقي فتح الله، اثناء وقوفه في النافذة، ليستفزه المشهد ويذهب إلى منزل شوقي فتح الله، وهو يحمل سكينا لقلته، ولكن الاخير ضربه رفقة شقيقه كارم فتح الله في وسط الشارع، وسحله في الأرض، وسط مشاهدة أهالي المنطقة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.