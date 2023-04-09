أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في أسيوط والأوراق المطلوبة، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، بهدف إعلان مصر خالية من الأمراض المنتقلة عن طريق الزواج، وضمان جيل خالٍ من الأمراض الوراثية.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في أسيوط

وبحسب مديرية الصحة بمحافظة أسيوط أن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في أسيوط والأوراق المطلوبة تتواجد في 14 مركز صحة في مختلف مراكز المحافظة هي المركز الصحي الحضري بمركز ساحل سليم، والمركز الحضري الجديد شرق أسيوط، والمركز الطبي الحضري بمركز ديروط، والمركز الصحي بمركز الفتح، والمركز الصحي غرب أسيوط، ومركز رعاية طفل غرب بغرب أسيوط، والمركز الطبي بالمسح في مركز أبنوب، ورعاية طفل أبوتيج بمركز أبو تيج، والمركز الطبي بمركز الغنايم، والمركز الطبي الحضري بمركز البداري، والوعاضلة بمركز صدفا، والمطيعة بمركز أسيوط، ورعاية الطفل القديمة بمركز منفلوط، ومركز الرعاية الصحية الأولية بمركز القوصية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

وتتضمن الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 أصل شهادة الميلاد للعروسين، و4 صور شخصيه لكل منهما وعدد 3 صور رقم قومى لكل منهما وبالنسبة للمطلقه علي يد مأذون إحضار أصل إشهاد الطلاق الورقي، وأما إذا كان الطلاق بحكم محكمة أصل إشهار الطلاق المميكن.

وتُجرى التحاليل بمدة لا تقل عن 14 يوماً قبل موعد الزواج، حتى يتم استلام نتائج التحاليل واستخراج الشهادة الصحية اللازمة للزواج.