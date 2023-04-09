تأجيل محاكمة المعلم المتهم بقتل الطفلة «ريناد» في أسيوط

قررت الدائرة الرابعة عشرة في محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المعلم المتهم بضرب التلميذة «ريناد»، والتسبب في وفاتها داخل الفصل، لحين حين حضور المتهم.

مقتل تلميذة داخل الفصل في أسيوط

تعود أحداث الواقعة إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر ديسمبر 2022، حيث شهدت مدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بأسيوط، واقعة وفاة الطالبة ريناد سيد صلاح، تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، داخل الفصل إثر قيام معلم لغة عربية يدعى «م.ع»، 35 عاما بالتعدي عليها بالضرب المبرح ووفاتها.

وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى الشاملة في محافظة أسيوط لمحاولة إسعافها ولكنه اتضح أنها توفيت في الفصل بحسب تقرير الصحة، ووضعت الجثة داخل مشرحة المستشفى.

بلاغ ضد المعلم

وتقدم سيد صلاح، والد التلميذة ريناد، ببلاغ ضد المعلم المتهم بالتسبب في وفاة ابنته بالتعدي عليها بالضرب المبرح داخل الفصل، وشهادة زملائها بذلك، وعلى الفور تم التحفظ على المعلم والتحقيق معه ومع مديرة المدرسة والاستماع لأقوال المعلمين والتلاميذ بالمدرسة..

وأحيلت القضية المتهم فيها المعلم إلى محكمة الجنايات، وجرى تأجيل القضية لحضور المعلم.