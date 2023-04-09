تركيب 651 عداد مياه بمساجد الأوقاف في أسيوط والوادي الجديد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيـ، تركيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بتركيب عدادات مسبقة الدفع بالمساجد التابعة للأوقاف والتي تأتي بناء على البروتوكول المبرم بين الشركة ومديرية الأوقاف بأسيوط بتركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع المساجد على مستوى المحافظة بعد أن تمّ إجراء معاينات بها.

تهيئة العدادات

كشف المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في تصريحات صحفية أنَّه تمّ البدء في صرف العدادات من المخازن التابعة للشركة ليتم تهيئتها عن طريق موظفي خدمه العملاء والبدء في التركيب من خلال رجال الشبكات، موضحا أنه سيتم تركيب 651 عدادا بمركز منفلوط وقراها.

تركيب 100 عداد

أشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إلى أنَّه تمّ البدء بقريه نزه قرار وقريه بني عديات وقرية بني رافع والاستمرار في تركيب العدادات بالمدينة وقرية أم القصور وقرية العتامنة بواقع تركيب 100 عداد تقريبا.

ونوه إلى أنَّه يستمر العمل أيضاً بتركيب العدادات بالمساجد بقرية الحواتكة والتي تأتي جنبًا إلى جنب مع ما أنتجته فاعليات الأسبوع المائي مارس 2023.

استبدال العدادات بأخرى مسبقة الدفع

وأوضح أنَّه سيتمّ استبدال العدادات ببعض المساجد التابعة للأوقاف بجميع مراكز المحافظة بعدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى تركيب عدادات لمساجد أخرى، مبينًا أنَّ هذا يأتي في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء، مشيرًا إلى الشركة تستكمل خطتها في تركيب العدادات على التوالي.