«تاج وقلب وصليب وقمح».. مشغولات السعف تزين شوارع أسيوط «صور»

تشهد شوارع مدن ومراكز محافظة أسيوط، اليوم، انتشارًا لبائعي السعف الذين لبيع مشغولات السعف، التي تُصمّم احتفالًا بـ«حد السعف».

وأقبل عدد كبير من المواطنين، في مدينة أسيوط، وقال شنودة موسي، أحد بائعي السعف، من مركز الفتح بمحافظة أسيوط، لبيع منتجاته، في حديثة لـ«الوطن»، إنّه يأتي كل عام إلى مدينة أسيوط مع بعض البائعين لعمل مشغولات من سعف النخيل مثل «الصليب والقلوب والتاج»، ويُقبل المواطنون على شرائه من لوضعه في المنازل لإضفاء حالة من السرور.

استعدادات أمنية بشوارع أسيوط

وكثّفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط، من وجودها في محيط الكنائس والأديرة بمختلف أنحاء مراكز ومدن المحافظة؛ لتأمين احتفالات الأقباط بـ«حد السعف»، ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة في الميادين، ومداخل ومخارج المحافظة؛ لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط.