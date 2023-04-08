مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 17.. يحيى ومازن يحضران أزمة رمسيس الثالث

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 17 المذاع على قناة dmc شهد أحداثh كثيرة، وكان أبرزها هروب يحيى وصديقه مازن من عصابة الدكتور عجيب من خلال تعويذة الهروب ليصل إلى «كيميت» مصر القديمة التي كان يحكمها وقتها الملك رمسيس الثالث.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 17

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 17 شهدت أيضا حضور يحيى وصديقه قراءة أحد الوزراء رسالة العمال إلى الملك رمسيس، بعد تأخر صرف الرواتب بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي كانت تمر بها البلاد خلال تلك الفترة وتلويح العمال بالإضراب عن العمل؛ ليقرر الملك عدم كتابة رسالة لهم للرد ولكنه سيخطب فيهم ليفهم ما يجرى على أرض الواقع.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، أما موعد العرض الأول فهو في الساعة الـ6:15 مساءً، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc معروض بلغة الإشارة حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل الذي يقدم معلومات تاريخية مهمة للأطفال.