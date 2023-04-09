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يحيى وكنوز 2 الحلقة 17.. هروب «يحيى» وصديقه من عصابة «عجيب»

كتب:

محمد عزالدين
06:35 ص | الأحد 09 أبريل 2023
يحيى وكنوز

يحيى وكنوز

يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 17 على شاشة قناة dmc، خاصة أن الحلقات الماضية شهدت الكثير من الأحداث الشيقة.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 17

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 17 شهدت هروب يحيى وصديقه مازن من عصابة الدكتور عجيب، من خلال تعويذة الهروب ليصل إلى «كيميت» مصر القديمة، التي كان يحكمها وقتها الملك رمسيس الثالث.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، أما موعد العرض الأول فهو في الساعة الـ6:15 مساءً، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

عرض مسلسل يحيى وكنوز بلغة الإشارة

مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc معروض بلغة الإشارة حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل الذي يقدم معلومات تاريخية مهمة للأطفال.

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بقلم محمد عزالدين