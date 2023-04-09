 مسلسل ضرب نار الحلقة 18.. أحمد العوضي ينتقم من الخونة

تضمن مسلسل ضرب نار الحلقة 18، استكمال مشاهد انتقام جابر الكوماندا الذي يقدم دوره الفنان أحمد العوضي، من الأشخاص الذين قاموا بخيانته في السيناريو الدرامي للمسلسل، خلال فترة سجنه.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18

وشهدت أيضًا الحلقات السابقة من مسلسل ضرب نار، بدء أحداث الانتقام، بدءًا من تهديد جابر الكوماندا لزوجته السابقة مُهرة أبو الليل، والتي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد أن قامت بخلعه في المحكمة خلال فترة حبسه، على إثر اتهامه في قضية إتجار بالأدوية المضروبة، بل وتزوجت من «زيدان» الذي يقدم شخصيته الفنان ماجد المصري، ونسبت إليه طفلها الذي أنجبته من جابر الكوماندا أثناء فترة حبسه.

أما عن أحداث الحلقة السابقة من مسلسل ضرب نار، فقد شهدت انتقام جابر الكوماندا، من ابن عمه سامي الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد الرافعي، كونه السبب الرئيسي في توريط الكوماندا في قضية الإتجار بالأدوية المضروبة، ولم يكتف بذلك فقط، بل أقنع مُهرة أبو الليل برواية مشوهة عن زوجها السابق، الأمر الذي جعلها تقوم بخلعه في أحداث المسلسل الرمضاني.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار حصريًا عبر قناة On بشكل يومي، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

ويُعاد المسلسل عبر قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.