أماكن استخراج بطاقة التموين بأسيوط 2023 والأوراق المطلوبة.. 66 مكتبا

يهتم أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط بمعرفة أماكن استخراج بطاقة التموين بأسيوط 2023، وتقدم «الوطن» أماكن وعناوين 66 مكتبا تموينيا موزعة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين بأسيوط 2023

وبحسب وزارة التموين، فإن الأوراق تتضمن صورة بطاقة رب الأسرة وصورة بطاقة الزوج أو الزوجة وصور شهادات ميلاد مميكنة للأولاد ومفردات مرتب حديث، أما بالنسبة للبدل التالف بصورة البطاقة فقط، وتجديد البيانات إذا طلب منه المراجع على الشباك.

أماكن وعناوين استخراج بطاقة التموين بأسيوط 2023

- مكتب تموين أم القصور بمركز منفلوط.

- مكتب تموين الوليدية، 11 مساكن عزبة السجن بحى الوليدية.

- مكتب تموين ابنوب بشارع التحرير

- مكتب تموين بنى ابراهيم بالوحدة المحلية

- مكتب تموين بنى محمديات بقرية كوم المنصورة

-مكتب تموين ابو تيج علي طريق اسيوط سوهاج

- مكتب تموين الزرابى بالوحدة المحلية

- مكتب تموين النخيلة بالوحدة المحلية

- مكتب تموين باقور بالوحدة المحلية

- مكتب تموين دوينة بالوحدة المحلية

- مكتب تموين البداري بجوار بنك الاسكندرية

- مكتب تموين العقال قبلى بالوحدة المحلية

- مكتب تموين العقال بحرى بالوحدة المحلية

- مكتب تموين الكوم الأحمر بمركز البداري

- مكتب تموين النواورة بجوار مجمع المدارس

- مكتب تموين العتمانية بمركز البداري

- مكتب تموين الغنايم بالغنايم قبلي

- مكتب تموين قرية العزايزة

- مكتب تموين دير الجنادلة بجوار الوحدة المحلية

- مكتب تموين القوصية خلف الوحدة المحلية.

- مكتب تموين بحى السلام ديروط

- مكتب تموين الحوطا بالوحدة المحلية

- مكتب تموين جرف سرحان بالوحدة المحلية

- مكتب تموين دشلوط بالوحدة المحلية

- مكتب تموين ديروط الشريف بالوحدة المحلية

- مكتب تموين كودية بالوحدة المحلية

- مكتب تموين مسارة بالوحدة المحلية

- مكتب تموين البربا بالوحدة المحلية

- مكتب تموين الدوير بالوحدة المحلية

- مكتب تموين أولاد إلياس بالوحدة المحلية

- مكتب تموين مجريس العنوان: الشارع الرئيسى قرية مجريس

- مكتب تموين البيسرى العنوان: مساكن الشادر قرية البيسرى

- مكتب تموين الأربعين العنوان: حى الاربعين اعلى السجل المدنى

- مكتب تموين الحمراء العنوان: مساكن عزبة السجن حى الوليدية.

- مكتب تموين المطيعة العنوان: مساكن نزلة عبد اللاه.

- مكتب تموين بنى حسين العنوان: قرية بنى حسين، الوحدة المحلية

- مكتب تموين درنكة العنوان: قرية درنكة، الوحدة المحلية

- مكتب تموين ريفا العنوان: قرية ريفا ، الوحدة المحلية

- مكتب تموين موشا العنوان: قرية موشا ، الوحدة المحلية

- مكتب تموين نجع سبع العنوان: ش الوحدة المحلية قرية نجع سبع

- مكتب تموين منفلوط العنوان: ش ابو منديل ، منفلوط

- مكتب تموين الحواتكة العنوان: قرية الحواتكة ، مركز شباب الحواتكة

- مكتب تموين بنى رافع العنوان: قرية بنى رافع بجوار الوحدة المحلية

- مكتب تموين بنى شقير العنوان: قرية بنى شقير ، الوحدة المحلية ، منفلوط

- مكتب تموين بنى عديات العنوان: قرية بنى عديات بجوار الوحدة المحلية - بنى عديات

- مكتب تموين نزة قرار العنوان: قرية نزة - منفلوط

- مكتب تموين العتامة العنوان: قرية العت مزامنة ، الوحدة المحلية ، منفلوط

- مكتب تموين الفتح العنوان: قرية الفتح ، الوحدة المحلية

- مكتب تموين بنى زيد العنوان: قرية بنى زيد ، الوحدة المحلية

- مكتب تموين بنى العنوان: قرية بنى مر ، الوحدة المحلية -الفتح

- مكتب تموين عرب مطير العنوان: قرية عرب مطير الوسطى ، الوحدة المحلية -الفتح

- مكتب تموين الوسطي العنوان: قرية الوسطى ، الوحدة الصحية- الفتح

- مكتب تموين اسيوط الجديدة العنوان: عمارات الاسكان الجديدة مدينة اسيوط

- مكتب تموين الكبري العنوان: قرية الكبرى بجوار الشئون الاجتماعية - القوصية

- مكتب تموين بنى قرة العنوان: قرية بنى قرة ، الوحدة المحلية - القوصية

- مكتب تموين فزارة العنوان: قرية فزارة بجوار الوحدة المحلية - القوصية

- مكتب تموين مير العنوان: قرية مير ، الوحدة المحلية ، القوصية

- مكتب تموين منقباد العنوان: المساكن الخيمة الوحدة المحلية قرية منقباد

- مكتب تموين المعابدة العنوان: ش التحرير خلف سنترال ابنوب

- مكتب تموين الحمام العنوان: قرية الحمام ، الوحدة المحلية ، ابنوب

- مكتب تموين ساحل المحيط العنوان: المساكن الخيمة الشاهينة ، ساحل سليم

- مكتب تموين الشامية العنوان: قرية الشامية ، الوحدة المحلية ، ساحل سليم

- مكتب تموين صنبو العنوان: ش الجيش قرية صنبو

- مكتب تموين صدفا العنوان: ميدان ابو عباس

- إدارة أبنوب العنوان: ش بورسعيد مجلس المدينة .

- مكتب تموين الفيما العنوان: قرية الفيما.