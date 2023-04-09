مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الثالثة على CBC.. «أحداث مثيرة مرتقبة»

أحداث كوميدية مختلفة شهدتها الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل جت سليمة، بطولة دنيا سمير غانم؛ لذا ازدادت معدلات البحث من البعض عن مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الثالثة على CBC، رغبة في الاستمتاع بسلسلة الأحداث التي تسلي أوقاتهم طوال الشهر.

مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

ويمكن للجماهير متابعة مسلسل جت سليمة، عبر شبكة قنوات «CBC» ومنصة «Watch IT»، لذلك نستعرض خلال السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الثالثة على CBC، على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الثالثة على CBC

ومن المنتظر أن تنقل قناة «CBC» أحداث المسلسل، الذي تلعب بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة «العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات».

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جت سليمة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11785.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وقصة مسلسل جت سليمة

ويُصنف مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم على أنه عملًا كوميديًا؛ إذ تدور أحداثه بشكل كوميدي حول «سليمة» التي تقرأ كتابًا من كتب الأساطير، وفجأة تجد نفسها داخل الكتاب، تسافر به عبر الحقبات الزمنية المختلفة، وفي كل حقبة تقدم قصة أسطورية تعيش فيها مغامرات عديدة، ويستهدف المسلسل جميع أفراد الأسرة، ويهتم بالقيم والتقاليد الأسرية المصرية.