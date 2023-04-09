5 إجراءات لاستخراج تصريح سفر إلكتروني.. اعرف المطلوب

يرغب البعض في استخراج تصريح سفر إلكتروني، خاصة مع فصل الصيف والرغبة في التنزه أو العمل في إحدى الدول، لذلك يتطلب استخراج تصريح سفر من الجهة المختصة وهي إدارة التجنيد والتعبئة، التابعة الى هيئة التنظيم والإدارة، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية كتابة الخطوات تفصيلية حول استخراج تصريح سفر إلكتروني.

طرق استخراج تصريح سفر إلكتروني

تسهيلًا وتيسيرا على المواطن التي يرغب في عملية استخراج تصريح سفر إلكتروني، أو استخراج تصريح سفر «أون لاين»، هناك عدة إجراءات طلب خدمة استخراج تصريح سفر إلكتروني، يجب اتباعها كالتالي:

أولا: الدخول على رابط إدارة التجنيد والتعبئة التالي، على أن يجرى الاحتفاظ برقم الطلب المقدم، بعد مراجعة البيانات من هنا .

ثانيًا: متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الرابط السابق.

ثالثًا: يجرى تسجيل البيانات ثم الضغط على الاستعلام، والدفع من خلال الموقع.

رابعًا: يدفع الشخص الرسوم في حالة الموافقة على استخراج تصريح سفر إلكتروني، واستلام تصريح السفر عبر البريد، ويمكنه الدفع التقليدي واستلام التصريح ورقيا عبر أماكن الاستلام.

خامسًا: الاستلام من أي مقر تابع لإدارة التجنيد والتعبئة، ومنها المتواجد في حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، أما عن المتواجدين في المحافظات الأخرى يمكنهم استلام تصريح السفر من أي قسم تجنيد بمديرية الأمن بالمحافظة.

الأوراق المطلوبة حول استخراج تصريح السفر الكتروني

على المواطن معرفة الأوراق التي سيحتاجها قبل معرفة إجراءات استخراج تصريح السفر، إذ يجب عليه تقديم:

1- بطاقة الرقم القومي الخاصة به ونسخة منها.

2- أصل جواز السفر ونسخة منه.

3- شهادة بالموقف من التجنيد.

4- أصل مذكرة السفر.

5- توافر تصريح العمل في البلد التي تريد السفر إليها.

6- أصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه.