«تموين كفر الشيخ»: 15 معرضا لـ«أهلا رمضان» في المحافظة بأسعار مخفضة

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أن الفترة المقبلة في مدن ومراكز المحافظة سوف تشهد طفرة كبيرة جدا لإقامة العديد من شوادر السلع الغذائية واللحوم والأسماك، موضحا أنه «نستهدف إقامة 15 معرض جديد لـ(أهلا رمضان)، خلال الأسابيع المقبلة لتغطي بنسبة 100% جميع نطاق الإقليم، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحميل المواطنين مشقة السفر والعناء تحت شعار (سلعك عندنا)، وتخفيضات تصل لنحو 35% على بعض السلع».

خريطة معارض أهلا رمضان في كفر الشيخ

وأوضح «حبيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن خريطة توزيع معارض «أهلا رمضان» بمحافظة كفر الشيخ، قد تضمنت 15 معرضا، كالتالي: معرضين في مدينة كفر الشيخ، معرض في مدينة مطوبس، وشادر، معرض بمدينة دسوق، وآخر بمدينة الحامول، معرض بمدينة فوه، ومعرض، وشادر بمدينة بيلا، معرض بمدينة البرلس، وشادر، ومعرض وشادر بمدينة بلطيم، معرض وشادر بمدينة الرياض، لافتا إلى أنها قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

سلع مخفضة بمعارض أهلاً رمضان

وأكد أن جميع معارض «أهلاً رمضان» في محافظة كفر الشيخ متوفر بها جميع السلع، بأسعار مخفضة تبدأ من 20% حتى 35% على بعض السلع، بهدف محاربة الغلاء في كل شبر من أرض المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية في المحافظة.