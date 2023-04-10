السجن 7 سنوات لطبيبين في الإسكندرية لوفاة سيدة خلال ولادة قيصرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن 7 سنوات غيابيًا، على طبيبة وطبيب في وفاة سيدة أثناء عملية قيصرية، فيما أُسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بجرح أفضى إلى موت المجني عليها «ش.أ.ش».

حكم جنايات الإسكندرية، جاء برئاسة المستشار حمدي سارى حنيش، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين أشرف حمدي أبو زينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم، في القضية المقيدة، برقم 4288 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة.

تفاصيل القضية

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بتلقيه بلاغ من أهل المجني عليها بتسبب المتهمين في وفاتها داخل أحد المستشفيات في أثناء ولادتها قيصرية بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال دخول المجني عليها «ش.أ.ش» ربة منزل، إلى أحد المستشفيات بمنطقة العجمي، لإجراء ولادة وخضعت لتدخل جراحي بمعرفة المتهمة «د.ا.ح» طبيبة، وبعد مرور بعض الوقت شعرت المجنى عليها بالم شديدة ونزيف تسبب ذلك في استصال الرحم عقب موافقة زوجها، وطلب عددًا من أكياس الدم، وطلب نقلها إلى مستشفى الشاطبي لكنها وصلت متوفية.

اتهام الطبيبين

وتحرر محضر بالواقعة، وتبين من أقوال رئيس قسم الطب الشرعي أنه ينسب للمتهمة الأولى الوقوع براثن المسؤولية الكبيرة التقصرية لعمل إجراء طبي جراحي غير مؤهلة له، وهو ولادة قصيرية اختيارية وليست طارئة وهو ما يعد اعتداء كلى للمبدأ العام فى حق الإنسان فى سلامة جسده.

وينسب إلى المتهم الثانى «ال.م.ب» طبيب، السماح للطبيبة المشكو في حقها الأولى، بالتدخل جراحيًا وإجراء ولادة قيصرية غير طارئة للمريضة وهي غير مؤهلة علميا لذلك كونه على العلم المتهم الثاني بالشهادات العلمية الحاصلة عليها وبصفته المدير الفني لتلك المستشفى محل الواقعة.