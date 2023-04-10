مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.. حزلقوم يخسر سيارته بسبب رهان

كشفت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 ظهور حزلقوم في الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، وظهر حزلقوم وهو صاحب مصنع كبير ولديه فريق كرة قدم، ودخل به منافسة مع فريق واحد من أصحاب المصانع المنافسين له.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18

وتناولت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 منافسة بين فريق كرة قدم الخاص بمصنع حزلقوم، ومنافسه فاروق سماحة، وتم الاتفاق فيما بينهما على أن صاحب المصنع الخاسر سوف يعطى سيارته للشخص الفائز.

وخسر فريق حزلئوم 5 مقابل لا شيء من فريق فاروق سماحة منافس حزلقوم ، وذلك خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.

موعد مسلسل الكبير أوي 7

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على شاشة قناة أون الساعة 6:15 مساء ، بعد اذان المغرب مباشرة، ويمكن متابعته على شاشة قناة أون دراما الساعة السابعة ونصف مساء.

ويناقش مسلسل الكبير أوي 7 عددا من القضايا التي تنتشر في المجتمع بصورة أو بأخري، ويقدم العمل الفنان أحمد مكي ، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد.