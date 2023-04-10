القوى العاملة بكفر الشيخ تنذر 50 منشأة لعدم استيفائها شروط السلامة

أكد حازم على حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم حملات على المنشآت، وإنذار 20 منشأة تضم كل منهم أكثر من 50 عاملًا؛ لعدم استيفائها شروط السلامة والصحة المهنية، كما أُنذرت 181 منشأة، بكل منها بها أقل من 50 عاملًا.

إصدار ترخيص مزاولة مهنة لـ670 حالة

وأضاف «حسن»، أنّه تم عمل ترخيص مزاولة مهنة لـ670 حالة، وتم عقد دورتي خياطة وتفصيل لـ25 متدربة، ودورة تبريد وتكييف لـ15 متدرب، كما جري تنظيم دورة صيانة أجهزة منزلية لذوي الهمم لـ10 متدربين، وتم تحرير 51 محضر عمل، كما تم تشغيل 567 شاباً من أبناء المحافظة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 51 من ذوي الهمم، وصرف مليونين و523 ألفًا و500 جنيه منح رعاية اجتماعية لـ5074 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة في المديرية، وتقديم رعاية صحية لـ15 عاملًا من المسجلين قيمتها 52 ألف جنيه.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.