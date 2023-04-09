توزيع 1200 كيلو لحوم على 600 أسرة أولى بالرعاية في كفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان فى توزيع 1200 كيلو لحوم على 600 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرى «القرضا، وكفر دفرية، وقراجة»، بمركز كفر الشيخ، وقريتى «القن، والورق»، بمركز سيدى سالم، وقرية «النوايجة»، بمركز دسوق، وذلك تماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

توزيع 1200 كيلو لحوم على الأولى بالرعاية

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.

وأشاد «مسلم»، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائماً فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

تحديد الحالات المستفيدة وفق أبحاث ميدانية

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية ، مثمناً جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وذكر «شعبان»، أن أهم ما يُميز التحالف هو التنوع في أعضائه، لافتاً أن هناك مؤسسات تعمل في الصحة، وأخرى في السلع الغذائية، ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وإن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية، وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجاً دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية، لمنع ازدواج الخدمة، وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.