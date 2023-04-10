منى زكي تتصدر التريند وعمليات البحث على فيسبوك بمسلسل تحت الوصاية

احتفلت الشركة المنتجة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر المسلسل التريند.

وعلقت الصفحة قائلة: «مسلسل تحت الوصاية يتصدر التريند وعمليات البحث على الفيسبوك».

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.