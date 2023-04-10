مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023

مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، هو محل اهتمام الكثير بعد الحلقات الأولى التي عكست تميزها، تفاصيل كثيرة تعكس واقعية الحياة التي تعمل بها امرأة نسيت كونها أنثى في مركب صيد، لم تجد من يعينها إلا صيادون أغراب في مقر إقامتها الجديد، بالإضافة إلى أحداث مشوقة وتفاصيل فنية مختلفة يشيد بها متابعو الفنانة منى زكي، وخلال رحلتها تنفذ صيحة ابنها، ظهر ذلك عندما استخدمت القوة وعكست عدم الاهتمام عندما سمعت إهانتها، وانتهت الأحداث بمفاجأة سعيدة لأسرتها الصغيرة.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية، هو ما ينتظره متابعو الفنانة منى زكي، وذلك لمتابعة بقية حلقات مسلسلها المعروض مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان، ضمن السياق الرمضاني الذي يقدم مجموعة من المسلسلات الناجحة، كما أن منى زكي تعكس في مسلسلها واقع الكثير من الأسر، والمعاناة التي تتعرض إليها المرأة المعيلة، وقضايا أخرى خاصة بالمرأة، ما تسبب في التأثير ولمس قلوب المشاهدين، إذ بدأت قبل التتر برسالة وداع مؤثرة لزوجها المتوفى في مقبرته، ومع بداية كل حلقة يسترجع المخرج لقطات من ماضيها.

وعن مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية ، فيتم عرضه على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساءا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

أما عن تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، الذي يقدم قصة جديدة لأرملة تبحث عن حق أطفالها بعد موت زوجها، هو تردد شبكة «DMc» التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين الكبار والوجوه الشابة منهم الفنان دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.