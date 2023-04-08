مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي في رمضان 2023

تألق وظهور مميز مع بداية حلقات مسلسلها الجديد، الأمر الذي جعل المتابعين ينتظرون مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023 ، وهو أحد مسلسلات السباق الرمضاني في النصف الثاني من الشهر الكريم، وفي هذا التقرير نعرض مواعيد المسلسل الذي يطرح أحد قضايا ملف المرأة المتخصص في الميراث، كذلك تردد القنوات التي تنقله.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصایة الحلقة بطولة منى زكي

ينتظر متابعي الفنانة منى زكي بقية حلقات مسلسلها تحت الوصاية، وذلك بعد نجاح الحلقة الأولى في التأثير ولمس قلوب المشاهدين إذ بدأت قبل التتر برسالة وداع مؤثرة لزوجها المتوفي في مقبرته، ويتم عرض مسلسل تحت الوصاية ، على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساءا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

أما عن تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية فهو يعرض على شبكة «DMc» و «DMC دراما»،وكذلك على منصة «watch it»، أما عن تردد القناة فهو كالآتي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

بداية الحلقة الأولى برسالة وداع مؤثرة

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، برسالة وداع مؤثرة لزوجها المتوفى، قالت فيها: «أنت مش عارف حصل لنا إيه أنا والولاد من بعدك، لو كان عليا أستحمل والله أستحمل لحد ما أجيلك، بس العيال مش هيستحملوا، ياسين وفرح مش هيستحملوا، سامحني على اللي هعملوا يا حبيبي والله، بس أنا مكنش عندي حل تاني، أنا أتكسرت أوي من بعدك»، ثم هربت من بيتها.