القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023

أحداث مشوقة وتفاصيل فنية يشيد بها متابعو الفنانة منى زكي، لذلك يزداد الاهتمام بالقنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023، وتصبح محل اهتمام الكثيرين، بعد انتهاء الحلقة الثالثة، والتي أظهرت فيها منى زكي براعتها في رئاسة مركب صيد لأول مرة، استمعت فيها لنصيحة ابنها ونفذتها، استخدمت القوة وعكست كذلك عدم الاهتمام عندما سمعت إهانتها، وانتهت الأحداث بمفاجأة سعيدة لأسرتها الصغيرة.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية

بعد ظهور قوي يعكس شقاء أرملة قررت البحث عن حق أطفالها تواجه صعاب البحر وهي السيدة الوحيدة في قلب المركب، يهتم الكثير بمعرفة القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023، لأنها عكست قوة «حنان» وهي شخصية الفنانة منى زكي، ليست وحدها بل كان معها مع عدد من النجوم من أبطال المسلسل، منهم دياب والطفل عمر شريف، ويتم عرض المسلسل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من رمضان، والقنوات الناقلة له فقط شبكة «DMc» و«DMC دراما»، وكذلك على منصة «watch it».

تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

أما عن تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، الذي يقدم قصة جديدة لأرملة تبحث عن حق أطفالها بعد موت زوجها، هو تردد شبكة «DMc» التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين الكبار والوجوه الشابة منهم الفنان دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.