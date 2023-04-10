مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي يبرز 3 مناطق سياحية وصناعية في دمياط

شهدت مناطق مختلفة بمحافظة دمياط تصوير مشاهد التصوير الخارجي لمسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، وأبرزت المناطق الساحلية الجميلة، وسلطت الضوء على موقعها الجغرافي المتميز والصناعات المنتشرة بها والذي جرى عرضه على شاشة قناة dmc.

طابية عرابي من أبرز المناطق في مسلسل تحت الوصاية

ومن أبرز المناطق التي جرى فيها تصوير مسلسل تحت الوصاية منطقة طابية عرابي في مدينة عزبة البرج، والتي تضم المئات من مراكب الصيد واليخوت التى تصنع داخل الورش الموجودة بميناء الصيد المعروف هناك، والتى استعانت بها الفنانة منى زكي «حياة» حسب دورها بالمسلسل لإخفاء اسم المركب لتغير ملامحها بعيدا عن أهل زوجها بعد وفاته ومطاردتهم لها خلال أحداث المسلسل.

منطقة مصنع الثلج وحلقة السمك

وأظهرت مشاهد للفنانة منى زكي جري تصويرها مسلسل تحت الوصايا أكثر من مشهد بها، حسب طلعت أبوعماشة من أهالي دمياط والذي كان يتابع التصوير على الطبيعة، لـ«الوطن»، منها منطقة رصيف نهر النيل في حلقة السمك بعزبة البرج، والمكان الثاني أمام مصنع الثلج والذي شهد تصوير أهم مشاهد المسلسل حيث تترأس منى زكي الصيادين وتقف داخل حلقة السمك لتبيع حصاد المركب، من خيرات مركب زوجها المتوفى والتى تدعى «رزق ياسين» بعد تغيير إسم المركب إلى ليلى، والثالثة منطقة صناعة مراكب الصيد، وتصوير مشاهد صيد الأسماك والغزل والتى تتعرض أثناء رحلة الصيد إلى مضايقات من الشباب، حيث لأول مرة امرأة تترأس مركب صيد وتقف وسط الرجال في حلقة الأسماك على غير المألوف في المدينة، في محاولة منها للسعي وراء لقمة عيشها وأبنائها، وتحافظ على ميراثهم من أبيهم بعد أن تحملت المسؤولية عنهم منذ الصغر، وتنجح في هذا رغم التحديات والمضايقات التى تواجهها، وهذا ما يعرض في الحلقات القادمة.

المسلسل يروج للسياحة في دمياط

حماده سعد أحد أهالي دمياط لـ«الوطن»: "تصوير مشاهد من المسلسل في دمياط يعد فرصة لتسليط الضوء علي المحافظة، ويجب استغلالها لترويج للسياحة بها خاصة مدينة رأس البر وأسطول الصيد وصناعته في مدينة عزبة البرج، والذي يعد من أكثر الأماكن المزارات السياحية وينشط السياحة الداخلية، مما يروج لدمياط والتي بها عدة قلاع صناعية منها مدينة الأثاث الصناعية وتحتوي علي أكبر مصانع الاثاث والأخشاب في مصر.