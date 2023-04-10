أماكن استخراج برنت تأميني بالغربية 2023 والأوراق المطلوبة، تهم الكثيرين من الشباب والمواطنين، سواء من المقبلين على التقدم لشغل أي وظيفة، حكومية أو خاصة، أو من كبار سن، الذين بلغوا سن المعاش، ومن بين تلك المحافظات محافظة الغربية.

أماكن استخراج برنت تأميني بالغربية 2023

ومن خلال هذا التقرير ترصد «الوطن» أماكن استخراج برنت تأميني بالغربية 2023، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، حيث بلغ عدد المكاتب 11 مكتبا، جاءت موزعة على النحو التالي، إدارة التأمين الاجتماعى بكفر الزيات، ومدينة السنطة، ومدينة قطور، ومدينة زفتى، ومدينة بسيون، ومدينة طنطا، وحي أول وثان طنطا، وحي أول وثان المحلة، ومدينة سمنود.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني

أما عن الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني، هي شهادة ميلاد، وصورة ضوئية منها، وبطاقة الرقم القومي، وتقديمها إلى الموظف المختص من أجل التسجيل على قاعدة البيانات، في حالة عدم وجود رقم تأميني للمتقدم، أما في حالة وجود رقم تأميني، يتم طباعة البرنت التأميني الخاص بالمتقدم، من أجل تقديمها إلى الجهة الطالبة.

برنت تأميني أون لاين

والجدير بالذكر أيضاً، هو قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بإتاحة الاستعلام عن كل المعلومات للشخص المؤمن عليه، أو عن طريق خدمة الخط الساخن عبر هذا الرقم 16217، أو بدخول علي الموقع الرسمي من هنا واتباع الخطوات.