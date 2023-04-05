طريقة استخراج برنت تأمينات أون لاين.. خطوات بسيطة لن تستغرق دقائق

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية استخراج برنت تأمينات أون لاين، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وإتباع عدد من الخطوات البسيطة، التي تستغرق دقائق معدودة، وذلك في إطار توجه الدولة إلى التحول الرقمي الذي أتاح الكثير من الخدمات «أون لاين»، دون الحاجة للخروج من المنزل والذهاب إلى المكاتب الحكومية.

هل يمكن استخراج برنت تأمينات أون لاين؟

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات استخراج برنت تأمينات أون لاين، وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات استخراج برنت تأمينات أون لاين

1- تبدأ خطوات استخراج برنت تأمينات أون لاين، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الضغط على هذا الرابط.

2- بعد ذلك يتمّ اختيار خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني»، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

3- ثم الضغط على ​​«بدء الخدمة».

4- إدخال البيانات الشخصية، والتي تشمل: «الرقم القومي، الاسم الأول للأم».

5- بعد ذلك يتمّ الضغط على زر «إرسال الطلب».

6- يظهر بعد ذلك أمام الراغب في استخراج برنت تأمينات أون لاين إلكترونيا بيانات البرنت التأميني.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الأوراق المطلوب إحضارها لاستخراج برنت تأمينات، وتتمثل هذه الأوراق في: «أصل شهادة الميلاد، وصورة من شهادة الميلاد للاطلاع عليها واستخدامها».