6 شروط للاعتكاف في مساجد السويس.. منها استخدام الهاتف للضرورة القصوى

6 شروط للاعتكاف في عام 2023، أعلنتها مديرية الأوقاف في محافظة السويس، للتأكيد عليها في مساجد المحافظة، خلال إحياء السنة، في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي التى يسعى لمعرفتها الراغبون في الاعتكاف طمعاً فى إدراك ليلة القدر، لما لها من فضل عظيم.

أوقاف السويس: 62 مسجدا للاعتكاف و98 للتهجد

من جانبها أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، أسماء 62 مسجدًا مسموح الاعتكاف بها في مختلف أحياء السويس و98 مسجداً للتهجد.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف في السويس، في بيان، إنه جرى تجهيز 62 مسجدا موزعة جغرافيا، بجميع أحياء المحافظة، إضافة لتجهيز 98 مسجدا لصلاة التهجد.

المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة السويس

وأشار إلى أن المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة السويس، منها :

- الشهيد سمير السلام

- عمرو بن العاص السلام

- مجمع الرحمة السلام

- أحباب المصطفى في الهاويس الجناين

- الشهيد إبراهيم يوسف أبو عثمان، في الجناين

- النور، في المشروع الجناين

- الكوبري في قرية عامر الجناين

- عمرو بن العاص في الكيلو 46 الجناين

-عمر بن عبد العزيز العمدة الجناين

-أبو العزايم شندورة الجناين

-التقوى كبريت البحارة الجناين

- كبريت المفارق كبريت المفارق الجناين

- الجلاء جنيفة الجناين

- عبد الوهاب الرخاوي الأمل فيصل

-المصطفى الأمل فيصل

-السيدة خديجة 24 أكتوبر فيصل

-الفاروق عمر 24 أكتوبر فيصل

شروط الاعتكاف 2023 في مساجد السويس

أعلنت مديرية الأوقاف بالسويس عن شروط الاعتكاف، التي أكدت عليها الوزارة، والتي أشار إلى أن قامة سُنَّة الاعتكاف،تقتضي تنظيم الأمر بما يضمن توفير الجو الروحي الملائم لتحقيق غاياتها ومقاصدها، لذا تحرص وزارة الأوقاف على وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية.

ويجب خلال إحياء سنة الإعتكاف بحسب بيان وزارة الأوقاف التأكيد على الآتي :

1. أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد .

2. يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة .

3. على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف .

4. يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف ، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة ، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم .

5. يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

6. أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم .