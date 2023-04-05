«أوقاف السويس»: ضرورة التزام الأئمة بالزي الأزهري داخل المساجد

شدد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، ماجد راضي، على ضرورة المشاركة في مشروع صكوك الإطعام، إذ يعد مشروعا قوميا يخدم أبناء الوطن.

وقال وكيل الأوقاف بالسويس، إنه لابد من متابعة العمل خلال شهر رمضان، وذلك من خلال العاملين بالمساجد بالتطهير والتعقيم الدائم للمساجد، وتنفيذ التعليمات في شأن صلاة التراويح والاعتكاف والتهجد، منوها بضرورة التنبيه على الأئمة بالالتزام بالزي الأزهري داخل المساجد فهو شرف الإمام وكرامته.

وتابع خلال اجتماعه بمديري الإدارات، أنه لابد من متابعة خطبة الجمعة وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالموضوع والوقت وكذلك تكثيف المرور من قبل مديري الإدارات الفرعية والمفتشين والمتابعة لضبط سير العمل بالمساجد ورصد أي مخالفات.