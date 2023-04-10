مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.. عودة حزلقوم لشراء مصنع شرابات

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 7، الذي يُعرض يوميًا عقب أذان المغرب على قناة أون، عودة حزلقوم بعد غياب فترة ليشتري مصنع شرابات.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 7

وعاد حزلقوم شقيق الكبير وجوني، خلال أحداث الحلقة 18، من أجل شراء مصنع شرابات، وإنتاج شرابات برتقالية اللون وهو اللون المفضل إليه، ليكتشف خلال تعرفه على المصنع أنّ هناك نادي وفريق كرة قدم ينتمي لهذا المصنع، فيترك كل شيء من أجل الذهاب إلى النادي ومشاهدة الفريق في أثناء اللعب، الذي يتلقى هزيمة ساحقة من الفريق المنافس.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7، يضم عددًا من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم: علاء مرسي وأحمد السقا، ويُعرض يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتكون الإعادة الأولى في الثانية والنصف بعد منتصف الليل أما الإعادة الثانية تكون في اليوم التالي الثانية مساء.