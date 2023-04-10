مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19.. حزلقوم يكون فريق كرة قدم من المزاريطة

تشهد الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 7، الذي يُعرض يوميًا عقب أذان المغرب على قناة أون، أحداثًا جديدة روج لها أبطال العمل خلال الساعات الماضية، خاصة بعد عودة ظهور حزلقوم الذي يجسد دوره أحمد مكي.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 7

وروج أبطال مسلسل الكبير أوي 7، خلال الساعات الماضية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للحلقة الـ19 من المسلسل، إذ عاد حزلقوم للظهور مرة أخرى في المزاريطة، وقرر تكوين فريق كرة قدم من أهالي المزاريطة بعد خسارة فريق مصنعه، وهذا ما أعلنت عنه الفنانة رحمة أحمد فرج عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، حيث ظهرت مرتدية تيشرت برتقالي، ومكتوب عليه المزاريطة في إشارة إلى فريق كره القدم.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7، يشارك في بطولته عدد من النجوم بجانب الفنان أحمد مكي، وهم: بيومي فؤاد، محمد سلام وهشام إسماعيل، ويُعرض يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتكون الإعادة الأولى في الثانية والنصف بعد منتصف الليل، إما الإعادة الثانية تكون في اليوم التالي الثانية مساء.