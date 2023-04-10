إصابة 11 من عائلة واحدة بينهم 7 أشقاء إثر انقلاب تروسيكل بالمنيا

أصيب 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 7 أشقاء، إثر انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق المحيط أمام قرية أدمو في مركز المنيا، بسبب السرعة.

انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بطريق المحيط أمام قرية أدمو بالوحدة المحلية لدمشير في غرب مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا من عائلة واحدة.

نقل 11 مصابا بينهم 7 أشقاء للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وهم: إيمان يونس محمد 25 عاما، حمادة سيد معوض 16 عاما، محمد حجاج 45 عاما، شقيقه محيي حجاج 40 عاما، وأبنائه الـ7 وهم: كريم محي 10 سنوات، طارق 12 عاما، شروق 14 عاما، منة 16 عاما، باسم 5 سنوات، محمد 3 سنوات، قمر 6 سنوات، جميعهم يقيمون بقرية إطسا المحطة التابعة لمركز سمالوط، وتنوعت إصابتهم بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وكسور ونزيف.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لمعرفة أسبابه وملابساته، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.