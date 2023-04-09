تحت رعاية التحالف الوطني.. «الإنجيلية» تنظم إفطارا لـ2500 مزارع في المنيا

في إطار عضوية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الأحد، إفطارًا لعدد 2500 من مزارعي مبادرة ازرع بمحافظة المنيا، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وبحضور الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ووكلاء الوزرات والقيادات التنفيذية بالمحافظة والكوادر المحلية الداعمة لمبادرة ازرع، وذلك بمقر تدريب الهيئة القبطية الإنجيلية بإطسا سنتر.

مبادرة ازرع

من جانبها، قالت الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن «الهيئة مستمرة في تقديم خدماتها بباقي محافظات (ازرع)، وغدًا إفطار 5000 مزارع في الفيوم وأسيوط والدقهلية، كما تحرص الهيئة الإنجيلية خلال شهر رمضان على تنفيذ عدد من الأنشطة الأخرى، وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين، بجانب استكمال أنشطة مبادرة ازرع».

محافظة المنيا تشهد عملًا وطنيًا

وخلال حفل الإفطار، عبر الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، عن سعادته الكبيرة بهذا الإفطار الوطني الكبير، قائلًا: «محافظة المنيا اليوم تشهد عملًا وطنيًّا مخلصًا، يعكس قدرة التحالف الوطني والهيئة الإنجيلية على تقديم خدمات حقيقية للمواطن».

كما شارك عدد من مزارعي مبادرة «ازرع»، بكلمات شكر وتقدير لما تقدمه المبادرة من خدمات زراعية لهم، مطالبين بالتوسع أكثر بالعمل في مبادرة ازرع، لتتناول بجانب القمح والفول الصويا، العمل والمساندة لصغار المزارعين في الذرة ومحاصيل أخرى.