تحرير 111 مخالفة لمخابز ومحال تجارية في المنيا

واصلت الوحدات المحلية وإدارات التموين في المنيا شن الحملات اليومية، لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة بديرمواس، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات تموينية بقرية كفر خزام جاءت ما بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية بدون فواتير بقرية دلجا.

التصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية ومحلات البقالة بدائرة المركز، بالتنسيق مع إدارة ومباحث التموين ومسؤولي الأغذية، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة نقص وزن، عدم إعطاء بون، عدم نظافة أدوات العجن، عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية.

وأعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 94 مخالفة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 94 مخالفة تموينية، منها 85 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود سجلات، وتصرف وتجميع، وقضايا أخرى متنوعة، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 9 مخالفات ضبط سلع مجهولة المصدر، عدم الاعلان عن الاسعار، ذبح خارج السلخانة.

على جانب آخر تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، مدي توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بمنفذ بيع السلع الغذائية واللحوم المقام بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد بحي شمال المدينة، وذلك ضمن خطة توفير كافة السلع والمواد الغذائية بالأسعار التي تناسب كافة فئات المواطنين.