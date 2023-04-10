مفاجآت كبيرة في أحداث الحلقات المقبلة من جعفر العمدة.. هل يخرج رمضان لينتقم؟

مفاجآت عديدة تتضمنها أحداث الحلقات المقبلة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تصاعد الأحداث وخروج الفنان منذر رياحنة والذي يجسد دور «شوقي فتح الله» من السجن.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة.. انتقام جعفر من شوقي فتح الله

وتشهد الحلقات المقبلة من أحداث مسلسل جعفر العمدة مواجهة جعفر العمدة لشوقي فتح الله والذي يقوم بدوره منذر رياحنة، خاصة بعد تلفيق تهمة مخدرات لجعفر العمدة أثناء تواجده في المطار، لينتهز شوقي سجن جعفر ويضرب شقيقه الأكبر سيد العمدة والذي يجسده الفنان أحمد فهيم، وذلك بعد زواج شوقي من زوجة سيد.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

ويأتي موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، وهو من إخراج محمد سامي.