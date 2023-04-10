مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. هل يخرج محمد رمضان من السجن وينتقم؟

ينتظر جمهور ومحبو الفنان محمد رمضان عرض الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة بعد الأحداث العديدة التي شهدتها الحلقة السابقة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

وبعد أن استأجر «كارم فتح الله» في الحلقة 18، شخصا ليضع «هيروين» لمحمد رمضان في شنطته بمطار بيروت، ويتم القبض عليه، ومن ناحية أخرى يسحل شوقي فتح الله، سيد العمدة، شقيق جعفر، بعد أن ذهب ليقتله بعد زواجه من زوجته السابقة وداد.

ومن المفترض أن يخرج جعفر العمدة من السجن بعد إثبات براءته لينتقم من شوقي فتح الله وعائلته ويلقنهم درسا قاسيا في مواجهة حامية بينهما.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

‎ويعرض مسلسل جعفر العمدة يوميا على قناة dmc الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.