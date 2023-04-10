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منذر رياحنة يتصدر تريند تويتر بعد الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة

كتب:

ياسمين محمود
02:02 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
منذر رياحنة

منذر رياحنة

تصدر الفنان منذر رياحنة تريند تويتر بعد الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان.

واحتفلت الشركة المنتجة للمسلسل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: الفنان منذر رياحنة يتصدر التريند على تويتر بعد أداء شخصية شوقي فتح الله بمسلسل جعفر العمدة.

مسلسل جعفر العمدة

ويضم مسلسل جعفر العمدة عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب محمد رمضان، منهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

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