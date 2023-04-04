  مصرع أربعة أشخاص في زلزال بابوا غينيا الجديدة

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء زلزال ضرب بابوا غينيا الجديدة، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوزالأمريكية».

الزلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر

وذكرت السلطات في بابوا غينيا الجديدة، أن الزلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، موضحة أنه تسبب في تدمير أكثر من 300 منزل، وأدى إلى حدوث شقوق عميقة في الأرض بالقرب من مركز الزلزال في بحيرة تشامبري في الجزء الشمالي من الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

وتقع بابوا غينيا الجديدة فوق حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يؤدي احتكاك الصفائح التكتونية ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي قوي.