رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

  مصرع أربعة أشخاص في زلزال بابوا غينيا الجديدة

كتب:

أ ش أ
09:34 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
زلزال.. صورة أرشيفية

زلزال.. صورة أرشيفية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء زلزال ضرب بابوا غينيا الجديدة، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوزالأمريكية». 

الزلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر

وذكرت السلطات في بابوا غينيا الجديدة، أن الزلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، موضحة أنه تسبب في تدمير أكثر من 300 منزل، وأدى إلى حدوث شقوق عميقة في الأرض بالقرب من مركز الزلزال في بحيرة تشامبري في الجزء الشمالي من الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

وتقع بابوا غينيا الجديدة فوق حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يؤدي احتكاك الصفائح التكتونية ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي قوي.

اقرأ المزيد:

زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

زلزال بقوة 7 درجات يضرب منطقة بحيرات تشامبري في بابوا غينيا الجديدة

انهيار بعض المباني والمنازل القريبة من مركز زلزال بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر ساندويتش جنوب المحيط الأطلسي
بقلم أ ش أ