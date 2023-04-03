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زلزال جديد بقوة 7 درجات يضرب بحيرات تشامبري في بابوا غينيا الجديدة

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أ ش أ
10:37 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
زلزال

زلزال

ضرب زلزال جديد بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، منطقة بحيرات تشامبري في بابوا غينيا الجديدة، ووقع مركزه على عمق 62 كيلومترًا، وفقا لما أعلنه مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن عمال الإغاثة من الكوارث بدأوا في عملية تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال القوي الذي ضرب البلاد قبل ساعات، لافتة إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية القوية.

لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا 

بدوره، قال القائم بأعمال مساعد مدير مرصد بورت مورسبي الجيوفيزيائي ماثيو مويهوي، إن بعض المباني والمنازل الكائنة بالقرب من مركز الزلزال في الجزء الشمالي من الدولة الواقعة في المحيط الهادئ قد تدمرت، مشيرا إلى أن عمال الإغاثة ما زالوا يحاولون التحقق مما إذا كان هناك حالات وفاة أو إصابات خطيرة جراء الهزة الأرضية.

وأضاف مويهوي، أنّ هذه المنطقة لا يوجد بها شبكة اتصالات مكتملة؛ ولذلك فقد يستغرق تقييم حجم الضرر جراء الزلزال القوي عدة أيام.

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