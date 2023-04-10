تعرف على محطات التوتر بين الكوريتين.. تسببت في قطع الاتصالات الروتينية

تجري كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية في العادة، اتصالا عبر الخط الساخن، مرتين يوميا، من أجل إبقاء الحد المطلوب من التنسيق والتواصل بين «بيوج يانج»، و«سول».

انقطاع الاتصالات بين الكوريتين منذ الجمعة

ويوم الجمعة الماضي، شهدت شبه الجزيرة، انقطاع الاتصالات بين الكوريتين، أو عدم رد «بيونج يانج»، على الاتصالات اليومية الروتينية من «سول»، دون تفسير من جانب كوريا الشمالية على الخطوة.

وأمس الأحد، اتصل مسؤولو وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، بـ«بيونج يانج» عبر الخط الساخن العسكري على الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، لكنهم الاتصال لم يتلقوا أي تجاوب من «بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

انقطاع الاتصالات بين الكوريتين لأسباب فنية

وجاء انقطاع الاتصالات بين الكوريتين وسط تزايد للتوتر في شبه الجزيرة، على إثر التجارب الصاروخية لـ«بيونج يانج»، وسط تنديد دولي ومناورات مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للرد على استفزازات الشمال.

ونرصد أبرز نقاط انقطاع الاتصالات بين الكوريتين:

- شهدت شبه الجزيرة انقطاع الاتصالات بين الكوريتين عبر قنوات الاتصال الروتينية خلال الفترة الماضية لأسباب فنية.

- لم ترد كوريا الشمالية على مكالمة هاتفية على الخط الساخن بسبب مواطن الخلل الفنية التي سببتها الأمطار الغزيرة في يونيو الماضي.

-أعادت كوريا الشمالية الخط الساخن مع الجنوب في يوليو 2021 بعد نحو عام من قطعها لقناة الاتصال احتجاجًا على حملات المنشورات التي أطلقها نشطاء «سول»، تنتقد السلطات في «بيونج يانج».

-لم ترد كوريا الشمالية على المكالمات في أغسطس 2021 لمدة شهرين تقريبًا بسبب احتجاجها على تدريبات عسكرية مشتركة بين الجنوب والولايات المتحدة.