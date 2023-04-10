موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز 2 على قناة DMC اليوم الاثنين

يبحث المشاهدون عن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الاثنين، خاصة بعد أحداث الحلقة الأخيرة، حيث واجه يحيى، عجيب وعصابته، حيث يمتلك الأخير جزءا من البردية، ومن الممكن أن يستخدم الشفرة للانتقال للعالم الآخر، ودخل يحيى وكنوز ومازن والمدرس معمل عجيب، واكتشفوا الشفرة، لكنهم لم يصلوا للبردية التي سرقها، ويحاولوا الوصول لهذه البردية التي سرقها عجيب وعصابته، إذ قرر يحيي ومازن الذهاب لمتحف الحضارات وتجربة الشفرة، لمعرفة هل ستعمل الشفرة أم لا.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الاثنين

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الاثنين في الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قرّرت عرض الجزء الثاني من مسلسل الأطفال الكرتوني يحيي وكنوز مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل في سابقة هي الأولى من نوعها.