محاكاة لتنفيذ ضربات جوية صينية قرب تايوان

أعلنت الصين أن طائرات تحمل ذخيرة حية أجرت محاكاة لتنفيذ ضربات قرب تايوان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تدريبات السيف الحاد المتحد

من جانبها، شاركت حاملة الطائرات التابعة للبحرية الصينية «شاندونج» للمرة الأولى في تدريبات السيف الحاد المتحد العسكرية حول جزيرة تايوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأمس الأول السبت، بدأ الجيش الصيني، تدريبات عسكرية تستمر لمدة 3 أيام حول الجزيرة «السيف الحاد المتحد»، على خلفية لقاء رئيسة تايوان «تساي إينج وين»في وقت سابق، برئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.