8 معلومات عن حاملة الطائرات «شاندونج» بعد مشاركتها في تدريبات «السيف الحاد»

شاركت حاملة الطائرات «شاندونج»، الصينية للمرة الأولى في تدريبات «السيف الحاد المتحد»، العسكرية التي تنفذها الصين حول جزيرة تايوان.

وفي وقت سابق، نفذت القوات، في إطار السيف الحاد المتحد العسكرية، محاكاة لاستهداف المطارات والرادارات والبنية التحتية لجزيرة تايوان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وأمس الأحد، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، إن القدرات الدفاعية لجزيرة تايوان غير كافية حاليًا لمواجهة الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

وفي وقت سابق، اتهم مسؤولون في عاصمة جزيرة تايبيه، السلطات الصينية، بأنها تستخدم زيارة الرئيسة، «تساي إنج ون»، للولايات المتحدة الأمريكية كذريعة لإجراء تدريبات عسكرية من شأنها إلحاق أضرارا بالغة بالسلام، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

حاملة الطائرات شاندونج هي الأولى من إنتاج الصين

ونرصد أبرز المعلومات عن حاملة الطائرات «شاندونج»:

- حاملة الطائرات شاندونج الثانية في الخدمة مع الصين.

- حاملة الطائرات شاندونج هي الأولى من إنتاج الصين.

- يبلغ طول حاملة الطائرات شاندونج 315 مترا، وعرضها 75 مترا، ووزنها 70 ألف طن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

- تبلغ سرعة حاملة الطائرات شاندونج 31 عقدة.

إطلاق الحاملة شاندونج في أبريل 2017

- 36 مقاتلة من طراز «جي 15»، يمكن أن تحملها حاملة الطائرات شاندونج، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الصينية.

- حاملة الطائرات شاندونج، كانت قيد الإنشاء منذ 2013، وتم إطلاقها في أبريل 2017.

- أجرت حاملة الطائرات شاندونج أول رحلة تجريبية في الفترة من 13 إلى 18 مايو 2019.

- حاملة الطائرات شاندونج تم نقلها في 17 نوفمبر 2019 إلى البحرية الصينية.